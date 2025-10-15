元SKE48で女優の北野瑠華さんのデジタル限定写真集『こっち向いてよ』（撮影：LUCKMAN、税込み2200円、ワニブックス）がリリースされました。【写真】愛らしいのにセクシーボディ！北野瑠華さん北野は元SKE48メンバーで、近年は女優として活躍の幅を広げています。今夏放送されたドラマ『グラぱらっ!』では地上波連続ドラマ初主演を果たし、グラビアで見せてきた表現力を芝居でも発揮。そんな彼女が新たに挑んだ今作は、沖縄を舞台