「anan AWARD 2025」授賞式が15日、都内で行われ、なにわ男子の大橋和也（28）がスーパーアイドル部門を受賞した。黒のスーツに黒の大きなちょうネクタイで登場し、トロフィーを受け取り満面の笑みを見せた。2021年にはグループとして「ホープ部門」を獲得。今年は個人として4年ぶりに授賞式に出席し「最初聞いた時はちょっと恥ずかしかったけれど、事務所に入った時からスーパーアイドルになると言っていたので、近づけた」と喜ん