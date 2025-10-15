私はミエ。自分で言うのもなんですが、人生の勝ち組だと思っています。夫はまあまあのイケメンで大企業勤め、私は悠々自適の専業主婦ですし、娘のビジュだっていい方。絵に描いたような幸せな家庭です。なのにナズナちゃんが全然私の生活を羨んでくれなくてイライラ。前からなんとなく鈍い人だと思っていましたが、ここまでとは思いませんでした。鈍感すぎて腹が立ちます。自慢してやろうと考えていた私は、ナズナちゃんから「旦那