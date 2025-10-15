記念すべき24年目突入は…元放送作家で実業家の鈴木おさむがXを更新。お笑いトリオ「森三中」で妻の大島美幸と訪れた、結婚24年目突入のディナーが注目を集めている。「行ったことのなかった僕を妻が連れてってくれて激ウマ。激安。感動したのを覚えてます。そんなことを思い出したく」などと想いを長文で綴り、3枚の写真を公開。家族で訪れたのはお手軽にイタリアンを味わうことができるファミリーレストランの?サイゼリヤ?。