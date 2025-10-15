冬用のタイヤに履き替える時期を前に、車の日常的な点検や管理の大切さを学ぶ研修会が高崎市で開かれました。 この研修会は、事業所などで使う車を整備・点検する整備管理者に日常的な管理の大切さを改めて呼びかけようと県自家用自動車協会が毎年県内各地で開いているものです。 研修会では国土交通省・群馬運輸支局の野口佳希さんが講演し、一般道を走行中にトラックのタイヤが脱落した事故の事例などを紹介しました。野口さん