ＪＲ高崎駅の東西自由通路に１４日、期間限定のスタンドバーがオープンしました。 １４日、ＪＲ高崎駅南側の東西自由通路にオープンしたのは、「タカサキ・スタンドバー」です。ひとりでも気軽に酒が楽しめる「立ち飲み文化」を広めようと、高崎観光協会が企画しました。１４日から３日間、市内の６店舗がバーカウンターを設け、アルコールをはじめ、地元食材を使った限定メニュ