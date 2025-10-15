廃校を活用して避難生活を疑似体験できる取り組みが、１５日に桐生市で行われました。 これは、旅行事業などを手がけるＫＮＴ‐ＣＴホールディングスが、有効活用が課題とされる「廃校」を結び付けて行っている防災事業です。避難生活を疑似体験するための会場となったのは、桐生南高校の跡地を活用した地域の交流拠点「ＫＩＲＩＮＡＮＢＡＳＥ」です。 この日は、ＫＮＴ‐ＣＴホールディングスのグループ会