前橋市の群馬ロイヤルホテルの開業５０周年を記念した祝賀会が開かれ、政財界の約２８０人が節目の年を祝いました。 群馬ロイヤルホテルは県内外の企業の協力を受け、１９７５年９月１８日に開業。ことし５０周年を迎えました。「公共性の高いシティホテル」を目指して開業し、宿泊だけでなく結婚式や講演会の会場としても利用されています。１９７８年には、建物のデザインや施工技術などを評価する日本建設業連合会のＢＣＳ賞を