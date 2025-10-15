真剣突きつけ「寝言でも言うなよ、よいな」NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、ヒロインの?秘密?を知ってしまった婿・銀二郎(寛一郎)に同情の声が集まっている。15日の放送では、ヒロイン・松野トキ(郄石あかり)が実子ではなく、親戚の雨清水傳(堤真一)とタエ(北川景子)の子であることを父・松野司之介(岡部たかし)がうっかり漏らす。それをトキの夫・銀二郎が聞いてしまう。すると祖父・勘右衛門(小日向文世)は真剣を