5年半にわたり運休していた韓国の格安航空会社、イースター航空の鹿児島とソウルを結ぶ定期便が、11月21日から再開されることになりました。鹿児島のインバウンドがさらなる盛り上がりを見せそうです。11月21日から運航が再開されるのは、イースター航空の鹿児島とソウルを結ぶ定期便です。新型コロナウイルスの影響で2020年から運休していて、定期便の運航再開は約5年半ぶり。毎日1往復します。すで