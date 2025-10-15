列車内で女子生徒の下半身を触った罪に問われている県警職員が無罪を主張しました。県警科学捜査研究所管理官の被告は２０２５年４月、ＪＲ山陽線の列車内で１６歳の女子生徒２人の尻などを服の上から触った罪に問われています。１５日の初公判で、被告は起訴内容を否認し「電車には乗っていたが、犯行には及んでいない」と無罪を主張しました。（２０２５年１０月１５日放送）