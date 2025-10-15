転職に悩む人に対する県の支援事業として、求職者と企業をつなぐ合同説明会が開かれました。合同企業説明会は転職に苦戦する人の悩みに寄り添い、納得できる就職を支援する県の取り組み、通称「はたすて」の一環として開かれました。観光や教育、小売など県内が勤務地の１５社が参加。求職者は履歴書が不要で、企業との条件が合えば県の相談員が後日面接を調整します。■はたすて統括責任者市川利男 マネジャー「なか