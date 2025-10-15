高度な理工系の人材の育成を図ろうと、霧島市の鹿児島高専と鹿児島大学大学院の理工学研究科が協定を結びました。15日に行われた協定の締結式には、鹿児島高専の上田悦子校長と鹿児島大学大学院理工学研究科長の小山佳一教授が出席しました。協定では、連携して教育、研究活動を行い学生の学習意欲を高め、地域社会に貢献する高度な理工系の人材の育成を目指します。(鹿児島高専・上田悦子校長)「鹿児島にいながら、高度な情