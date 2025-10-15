＜日本オープン事前情報◇15日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞今季米下部のコーン・フェリーツアーを主戦場とした平田憲聖。先週の最終戦を終えて年間ポイントランキング15位に入り、20位以内に付与される米国男子ツアーの出場権を手にした。セレモニーを終えて14日夜に帰国し、“凱旋帰国”の今週は8月の「Sansan KBCオーガスタ」以来、2試合目の国内参戦となる。〈写真〉米下部を戦い切ってPGA昇格！