15日午前、長岡市の住宅で火事があり、住人の男性が病院に搬送されました。 火事があったのは、長岡市上除町の2階建ての住宅です。警察によりますと、15日午前10時過ぎ、住宅から火が出ているとこの家に住む70代の男性から通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、住宅1棟が全焼とみられています。家にいた男性は煙を吸って体調不良を訴え病院に運ばれました。意識はあり会話などはできる状態だということです