滝川第二高校、東北福祉大学のゴルフ部で腕を磨き、現在はJPDA（日本プロドラコン協会）ドラコンプロとして活躍する松浦美侑（まつうら・みゆ）。身長161センチ・58キロという体格ながらも、鹿児島県の三豊ゴルフクラブの練習場で開催された試合にて、自身最長の305ヤードを記録している。今回は、普段行っているトレーニングについて紹介してくれた。【写真】身長161センチ・58キロで最長305ヤード！松浦美侑の豪快過ぎるドライ