10月15日の「きのこの日」に合わせ、県産のシイタケをPRする毎年恒例の販売会が15日から始まりました。（間世田桜子キャスター）「今ちょうど旬を迎えているシイタケ。ことしも原木しいたけフェアが始まります。オープン10分前ですが会場には多くの人が訪れています」会場では、県産の原木生シイタケや乾燥シイタケなどが販売され、市価より安く買えるとあって多くの人が訪れていました。長引く暑さで、シイタケ