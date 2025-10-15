【パ・リーグCSファイナルステージ・ソフトバンク×日本ハム 1戦目@みずほPayPayドーム】日本ハム先発の達孝太は初回、1アウトから柳町達、栗原陵矢に連打を浴び、４番・中村晃に対してデッドボールを与えて1アウト満塁のピンチ。それでも5番・牧原大成をセカンドへのダブルプレーに打ち取り無失点で切り抜けます。2回にも1アウト2塁1塁のピンチを招きますが、9番の野村勇を空振り三振、1番・柳田悠