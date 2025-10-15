70代の女性から現金580万円をだましとったとして、福岡市の男が逮捕されました。男は「受け子」と見られています。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市博多区板付の無職、和田裕斗容疑者（27）です。 和田容疑者は、今年5月に何者かと共謀し、熊本県芦北町に住む女性に、息子を装って「脱税をしていた、このままでは訴訟になる」「現金が必要で、代わりに行く人に現金を渡してもらいたい」などと嘘を言い、現金580万円をだまし