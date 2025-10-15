名古屋・東署に入る鈴木佑介容疑者＝15日午前11時14分愛知県警は15日、架空取引の手法で会社の資金約700万円をだまし取ったとして、中古車販売大手グッドスピード（名古屋市東区）の元購買課長鈴木佑介容疑者（40）＝同県春日井市＝を詐欺容疑で逮捕した。県警は、2022年ごろから同様の手口を繰り返し、計1億5千万円超をだまし取った疑いがあるとみて調べる。逮捕容疑は23年11〜12月、取引先からカーナビなどの部品が納品され