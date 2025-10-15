福岡県警察本部居酒屋で飲酒中、後輩職員らの前でセクハラに当たる言動をしたとして、福岡県警が50代の男性警視を戒告の懲戒処分にしていたことが15日、県警関係者への取材で分かった。警視は問題行為のあった当時、人身安全対策課長だった。処分は9月29日付。関係者によると、セクハラ行為は5月16日夜、福岡市博多区の居酒屋であった。7月14日夜にも、後輩職員に対するセクハラ行為があったと確認された。県警によると、警