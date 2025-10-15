東都大学野球リーグは15日、神宮球場で第4週の2回戦3試合が行われ、6季連続優勝を目指す青学大と亜大が勝ち、1勝1敗とした。中大は連勝した。16日の3回戦で青学大が勝ち、国学院大が敗れれば、青学大の優勝が決まる。青学大は五回に走者一掃の二塁打で逆転し、6―4で東洋大に勝った。中大は山口が2安打で完封し、駒大に5―0で快勝。亜大は国学院大を7―1で破った。