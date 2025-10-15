熊本市は、今年8月の記録的な大雨について、最後の災害対策本部会議を開き、2000件以上の罹災証明書を発行したと明らかにしました。 【写真を見る】8月の大雨 熊本市が最後の災害対策本部罹災証明書2000件超を発行 管理施設の被害総額は約82億円 また、被害総額は約82億円にのぼります。 熊本市によりますと、昨日（14日）までに、2256件の罹災証明書の申請があり、その9割ほどにあたる2051件に発行したということです。 ま