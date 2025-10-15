埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の高齢女性2人が死亡した事件で、警察は身柄を確保していた元職員の男を殺人の疑いで緊急逮捕しました。殺人の疑いで緊急逮捕されたのは、老人ホームの元職員で無職の木村斗哉容疑者です。警察によりますと、木村容疑者は15日未明、鶴ヶ島市の老人ホームの5階で、入所者の小林登志子さんを刃物のようなもので切りつけるなどして殺害した疑いがもたれています。現場周辺では、木村容疑者のものと