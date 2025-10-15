フジテレビ出身のフリーアナ・大島由香里（４１）が１５日、ＭＣを務める生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）で、参加したものの?なかったこと?にされた屈辱的番組を明かした。それはＴＢＳ名物の「ＳＡＳＵＫＥ」。ＴＢＳが所有する「緑山スタジオ・シティ」（神奈川県横浜市青葉区）の広大な敷地にフィールドアスレチックを作り、体力自慢の一般人らが完全制覇を目指しステージをクリアしていく、視聴者参加型番