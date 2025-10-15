「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第１戦のソフトバンク―日本ハム（１５日、みずほペイペイ）の試合前始球式にホークスＯＢの内川聖一氏（４３）が登場した。現役時代と同じ背番号１のユニホームに袖を通しマウンドに上がった内川氏。振りかぶって投じた一球はやや右に逸れた。投球後はマイクを手に「締まっていこう！」と呼びかけて球場を盛り上げた。史上最多となる３度のＣＳＭＶＰに