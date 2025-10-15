その起源が一切わかっていないことから奇祭として知られる大分県国東市の伝統行事「ケべス祭」。 14日夜行われ、火の粉が舞い散る会場では歓声が上がっていました。 ケベス祭 国東市国見町の櫛来社で行われた「ケべス祭」。国の選択無形民俗文化財に指定されている火祭りです。 歴史的な記録が一切残っていないことから、起源や由来が謎に包まれた奇祭としても知られています。 奇妙な面を付けた「ケべス」は