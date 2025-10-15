ドル指数は低下、１０日線に接近＝ロンドン為替 ドル指数は連日の低下となっている。東京午前の９９．０５４を高値に、ロンドン序盤には９８．７３４まで低下した。１０日線が９８．６８７に上昇してきており、この水準に接近している。 ドルインデックス＝98.85(-0.20-0.20%)