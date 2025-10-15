シンガー・ソングライターの山崎まさよし（５３）が１５日に公式サイトを更新し、１１月８日から始まる予定だったライブツアー「ＹＡＭＡＺＡＫＩＭＡＳＡＹＯＳＨＩ３０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＴＯＵＲ２０２５−２０２６“僕はここにいる”」の全公演中止を発表。「不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難であると判断」したと説明した。「『ＹＡＭＡＺＡＫＩＭＡＳＡＹＯＳＨＩ３０ｔｈＡｎｎｉ