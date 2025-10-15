特殊詐欺被害や事件事故の防止などを目的に冠婚葬祭を手掛ける企業と大分県警が15日、協定を結びました。 県警と協定を結んだのは、福岡に本社を置き、県内でも冠婚葬祭事業を展開しているラックです。 大分県警 葬儀も手掛けているラックでは葬儀のあとに利用者から特殊詐欺に関する相談を受けることが多かったこともあり、今回、県警と協定を結びました。 協定では高齢者との繋がりを生かして特殊詐欺被害を