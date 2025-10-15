手作りおにぎりの消費期限の“偽装”が起きたミニストップ。一部の店で店内調理を再開しました。客「実際に温かいということもありますし、手づくりは心も温まる感じ」ミニストップが一部の店舗で再開したのは、店内で作るおにぎりや弁当の製造と販売です。今月中に63店舗に拡大する予定です。8月に消費期限のシールの貼り替えなどの偽装が発覚しましたが、再発防止策として、▼遠隔で確認できるカメラを設置したほか、▼マニュア