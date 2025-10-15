丸亀製麺は2025年10月17日と18日の2日間限定で、「ひと口醤油うどん」の無料配布を実施します。こだわりのうどんを無料で堪能できるなんて...昨年の4月と10月に行われた「ひと口醤油うどん」の無料配布が、10月17日と18日に帰ってきます。今回で3回目となります。期間中に店内で食事をすると、釜から直接取り出した打ち立て・茹でたてのうどんに、だし醤油をかけた「ひと口醤油うどん」がもらえます。茹でたてであつあつ、ほのかに