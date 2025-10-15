埼玉県の自宅で生後5か月の長男を浴槽に沈め殺害しようとしたとして、41歳の母親が逮捕されました。長男は意識不明の重体となっています。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、埼玉県上尾市に住む大内路子容疑者（41）で、きのう午後5時45分ごろ、自宅の浴室で生後5か月の長男を浴槽に沈め殺害しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、大内容疑者の夫がきのう午後6時ごろに帰宅した際、自宅2階で長男が意識や呼吸がない