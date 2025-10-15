15日夕方、国民民主党、立憲民主党、日本維新の会の三党による党首会談を終えた国民民主党の玉木雄一郎代表が取材に応じ、会談について語った。【映像】玉木代表が「隔たり」連発会談では、野田代表から、政権運営の枠組みについて、衆議院では国民民主党、立憲民主党、日本維新の会の三党を合わせると首班指名で自民党・高市総裁を上回るものの「少数与党政権が新たに生まれることになる」ため公明党に協力を呼びかける方針が