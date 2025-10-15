東京都の小池百合子知事は１５日、台風２２、２３号で大きな被害を受けた伊豆諸島の八丈島を視察した。土石流が発生するなど特に深刻な被害のあった末吉地区などを警視庁のヘリコプターで確認。その後、約３０人が避難生活を送る八丈町の多目的ホールで、町民から生活再建に向けた悩みを聞き取り、励ました。町役場では山下奉也（ともなり）町長と面会した。小池知事は、島内で発生した停電の原因の一つが倒木による断線だっ