大分県内唯一の百貨店、大分市のトキハが15日創立90周年を迎え、記念のセレモニーが行われました。 地域とともに歩んできた90年。 その歴史を当時の映像などとともに振り返ります。 創立90周年セレモニー 創立90周年を迎えた県内唯一のデパート・トキハ。大分市の本店では開店にあわせて鏡開きのセレモニーが行われ、先着150人に記念のロゴが入った升で酒が振る舞われました。 長年、