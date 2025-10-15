住宅地に現れたクマに全国初の「緊急銃猟」です。14日夕方、宮城・仙台市太白区の住宅地近くの雑木林でクマが目撃され、仙台市は15日午前6時前、「緊急銃猟」の制度に基づき猟銃を発砲し、オスのツキノワグマを駆除しました。「緊急銃猟」は、市街地などでクマの出没が著しい危険を及ぼすと判断された場合に、市町村長の判断で猟銃の使用を認めることができる制度です。環境省によると、山形県内で2件の判断例があったものの、実際