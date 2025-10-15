自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表、藤田共同代表との会談が行われました。会談で高市総裁から、総理大臣指名選挙での協力を求めたものとみられます。党首会談は15日午後6時から始まり、自民党の高市総裁が日本維新の会の吉村代表らに総理大臣指名選挙での協力を求めました。藤田共同代表は会談に先立って、「高市総裁から話を受ける立場。実質的にはきょうがスタート」と述べ、まずは高市総裁の意向を聞いた上で、今週の1