今日カラ「オトナリサン」なのデご挨拶にきましタ臨時の大家さんは大学生!? 二人っきりの同居生活が突然スタート！／ギャルと大家さん1（1）学生寮に住む女子大生・塔子ちゃんのお隣に、竜人の留学生・ホンさんが越してきました。見た目の神々しさとは裏腹に、そそっかしくてちょっと天然なホンさんを、塔子ちゃんは放っておけず…。すぐに打ち解け、一緒に通学したりごはんを食べたり。文化のまったく異なる世界で生きてきた2人