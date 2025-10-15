え…？あれ…？冷静で優しい人だと思ってた。自分の都合だけ考えて子どもにキレる夫の異常行動／うずら男 モラハラかまって夫が人間をやめるまで（1）ある日夫が持ち帰ってきたのはうずらの卵。そんな彼の嫌がらせが、こんなことになるなんて…。ふたりの男の子を育てる主婦のあすか。彼女は夫の和史が自分に執着しすぎていることを悩んでいました。何よりも自分を優先してもらいたがる和史は、乳幼児の息子にまで嫉妬し、あすかが