新潟市が進める液状化対策事業について、14日は江南区の天野地区で説明会が開かれました。市と住民たちの溝は埋められるのでしょうか？ 13日、新潟市江南区で開かれた『そのきたんぼ花火会』。液状化の被害を受けた天野中前川原自治会の住民たちも観覧していました。 「大きいよ、大きいよ！」 「すごーい。」 自治会長の増田進さんは、安心・安全な地域を子や孫に引き継ぎたいという思いで、地震発生直後から地域