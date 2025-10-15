（台北中央社）動画投稿アプリ「TikTok」（ティックトック）が児童・少年の心身の健康に悪影響を及ぼす懸念があるとして、立法委員（国会議員）から、学校内でのTikTokの利用を禁止するよう提言が出た。これに対し、数位発展部（デジタル発展省）や教育部（教育省）の各部長（大臣）は15日、各部としての対応を説明した。立法院（国会）教育・文化委員会への出席前に報道陣の取材に応じた鄭英耀（ていえいよう）教育部長（教育相）