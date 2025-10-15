２０２４年８月、三原市内で元同僚の男性を殺害した罪で起訴されている被告の初公判が開かれ、被告は起訴内容を認めました。当時、被告と男性はトラブルでもみ合いになっていてましたが、検察側は「やむを得ない状態だったとは言えない」と過剰防衛を主張しました。（２０２５年１０月１５日放送）