総理大臣指名選挙をめぐり各党の駆け引きが続く中、来週招集される見込みの臨時国会では水俣病被害者を救済するための新たな法案が審議される予定です。 新たな法案の審議を前に、新潟市中央区の古町では新潟水俣病の被害者団体などがビラ配りや署名活動を行いました。 『水俣病被害者救済新法案』は、6月に野党各党が共同で衆議院に提出し、継続審議となっていました。被害者らは10月21日に召集されるとみられる臨時国会で