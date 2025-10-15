きょう午前、山形市の山形自動車道で大型トレーラーとダンプ車など合わせて３台が絡む事故がありました。 【写真を見る】山形自動車道で大型トレーラーとダンプ車など計3台絡む事故運転手の男性1人が救急搬送通行止めも発生（山形市） この事故で運転手の男性１人が救急搬送されています。 警察などによりますときょう午前９時ごろ、山形市の山形自動車道上り車線、山形蔵王ＩＣと関沢ＩＣの間でト