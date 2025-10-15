10月14日、STARTO ENTERTAINMENT所属の人気ユニット「SUPER EIGHT」の村上信五が結婚を発表。公式サイトに掲載された文書が話題となっている。「《錦秋の候、皆さまにはご健勝のことと存じます》から始まる文書で、《この度結婚させていただくことになりました。お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです》と結婚を報告し、ファンへの感謝を伝え、最後は《おおきにありがとう》でしめる村上さんらしい