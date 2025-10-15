今年で戦後80年となりました。五泉市村松では、戦死した少年通信兵に祈りを捧げる式典が開かれました。 五泉市村松には、1943年に開校した陸軍少年通信兵学校がありました。村松公園には戦死した少年通信兵812人の慰霊碑があり、毎年10月に慰霊祭が開かれています。 父親が陸軍少年通信兵学校の教官だった浅田光雄さん。慰霊碑を守る会の会長として、歴史を伝えていきたいと話します。 ■慰霊碑を守る会 浅田光雄会長 「