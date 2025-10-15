米倉涼子が、麻薬取締法違反容疑で厚労省関東甲信越厚生局麻薬取締部の捜査を受けていたと、10月11日配信の「文春オンライン」に報じられた。「記事によると、8月20日に自宅マンションに家宅捜索が入ったといいます。さらに、米倉さんの “ガサ入れ” 報道直前の6日には、米倉さんと半同棲していると報じられてきたアルゼンチン人ダンサー、ゴンサロ・クエッショ氏に “異変” が。今月から講師を務める予定だったダンススクール