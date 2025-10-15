中国政府の中央機関とその直属機関による2026年度国家公務員試験の出願受付が10月15日、正式に始まりました。国家公務員局の公式ウェブサイトによると、今期の試験では3万8100人の採用を計画しており、前年度より1600人減少したとのことです。中でも7割以上のポストは末端組織で、主に新卒大学生を対象とし、約2万6000人を採用する計画です。国家行政学院の竹立家教授は、「人材を末端組織の第一線に導入することが奨励され、公務