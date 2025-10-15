15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比330円高の4万8140円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては467.33円高。出来高は4686枚となっている。 TOPIX先物期近は3205ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.36ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48140